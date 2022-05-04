Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı
Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 13:29
Alınan bilgeye göre K.D. (20) isimli kadın, Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda arkadaşı Aykut Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D, Çoban'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.
Çoban, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli K.D, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız