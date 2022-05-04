İçişleri Bakanlığı, bayramda kazalara bağlı can kaybının yüzde 58 azaldığını bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazası sayısı düştü.

Son 10 yılda 5 gün olan Ramazan Bayramı tatillerine kıyasla bu bayramda kazalar yüzde 37, ölümlü kazalar yüzde 52, kazalara bağlı can kayıpları yüzde 58, yaralı sayısı ise yüzde 44 azaldı.

Bu yıl 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde 1707 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybının yüzde 58 azaldığını belirterek "Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadelerini kullandı.