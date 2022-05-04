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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta bu kadar canla başla çalışan, 7 gün 24 saat çalışan bir ekip, bir kadro var, AK Parti kadroları var öbür tarafta hayatında iki tane taşı üst üste koymamış, oturdukları yerden keyif yapmak için eleştirenler var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 15:16
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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da partililerle bayramlaştı

AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığınca ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Karaismailoğlu, partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bakanlığın yatırımlarını anlatan Karaismailoğlu, geçmişte Türkiye'de yapılan yatırım ve çalışmalarla bugünkü hizmetleri kıyasladı.

Son 20 yıldır ülkede sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 172 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu yatırımlar sayesinde bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye, 2002 yılında 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardıklarının altını çizdi.

Yapılan bu işlerin, akaryakıttan ve zamandan tasarruf sağladığını; istihdama, ticarete, sanayiye ve milli gelire katkı verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"172 milyar dolarlık yatırım sayesinde milli gelirimize 500 milyar doların üstünde katkı sağladık ve üretime de 1 trilyon dolarlık katkı sağladık. Nasıl oldu bu? Ulaştırma projeleri bir akarsu gibi gittikleri yeri canlandırıyorlar, hareket getiriyorlar, ekonomik dinamiklerini ateşliyorlar. Dolayısıyla buranın sanayisi, turizmi, tarımı çok hızlı bir şekilde artıyor. Siz bir bölgeye ne kadar kolay ne kadar hızlı ve güvenli erişebilirseniz o bölgenin istihdamına, üretimine, ekonomisine o şekilde katkıda bulunuyorsunuz. Yaptığımız projeler bittikten sonra bu etki analizlerini birebir ölçüyoruz ve bunları planladığımız şekilde fayda/maliyet analizlerinde neler öngörmüşsek hepsini çıkarıyoruz."

"Bir tarafta bu kadar canla başla çalışan, 7 gün 24 saat çalışan bir ekip, bir kadro var, AK Parti kadroları var öbür tarafta hayatında iki tane taşı üst üste koymamış, oturdukları yerden keyif yapmak için eleştirenler var." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden biz işimiz biliyoruz, ne yapacağımız da belli, yapmaya devam edeceğiz. Onlar konuşsunlar. Bizim ülkemiz için hayallerimizi tabii ki onların anlamasını beklemiyoruz, onların onu idrak etmesini de beklemiyoruz ama yaptığımız projeleri kullanırlar, hayatını kolaylaştırırlar, hayatına güven gelir ama bir taraftan da eleştirirler. O yüzden biz onlara aldanmadan projeleri yapmaya devam edeceğiz, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya, onun yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Nasıl ki 20 yıldır yaptığımız gibi."

Bakan Karaismailoğlu, bir gün Ardahan'da, Çanakkale'de, bir gün Antalya'da, bir gün Diyarbakır'da vatandaşın hayrına olan işlerle koşturduklarını ve Çanakkale Köprüsü gibi bütün dünyanın gıpta ile baktığı projeleri Türkiye'ye kazandırdıklarını, vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

"Yabancı mühendislik çözümleriyle yıllarca paralarımızı aldılar, işler de ortada yoktu." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bolu Dağı gibi bir tünel bugün yaptığımız projelerin yanında çok daha basit olan bir proje... 17 yıl gibi bir sürede bitmedi ve 17 yıl milletimiz bu projenin bitmesini bekledi. Bakın 17 yıl bitmeyen bir projenin sadece 10 yıllık Türkiye ekonomisine zararı tam 400 milyon dolardır. Çünkü vatandaşımız bu kısa ve güvenli yolu kullanamadığı için daha uzun bir yoldan daha fazla zaman kaybederek, daha fazla akaryakıt yakarak ve daha fazla can ve mal kaybına neden olarak seyahat etmek zorunda kaldı bu projenin gecikmesi sebebiyle. Halbuki onun yanında Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en önemli mühendislik özelliklerini taşıyan, içerisinde binlerce matematik formülü olan bir projeyi biz 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik ve vatandaşımızın hizmetine kattık. 5,5 yıl diye planlanan bir projeyi 4 yılda bitiriyorsunuz ve bunun 1,5 yıl erken bitmesinin ekonomiye katkısı da 600 milyon doları buluyor."

Bu kadar büyük projeleri yaparken farklı finansman modelleri kullandıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, böylece hem devlet bütçesine yük olmadan projelerin tamamlandığını hem de Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı gibi projeleri de aynı anda bitirebildiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, 1970 yılında o zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'nün yapılması için devletin bütün yatırım bütçesini zamanın şartları gereği sadece bu projeye aktardığını belirterek, "Birinci Boğaz Köprüsü'nü yapmak için devlet, bütün yatırım bütçesini İstanbul'daki birinci Boğaz Köprüsü'ne yatırdı ama bu sefer Anadolu'da yapması gereken, Anadolu'nun gelişimi için şart olan projeler ertelemek zorunda kaldı. O yüzden ülkemizin batı kısımları daha fazla gelişti, Anadolu'daki gelişmişlik tabii ki gecikti. Ama biz ne yapıyoruz şimdi Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü gibi projelere farklı finans modelleri sağlayarak bunları çok kısa zamanda bitirip ülke ekonomisine de katkı sağlarken Anadolu'nun yüzlerce, binlerce köşesinde ve bölgesi için çok kıymetli projeleri de aynı anda bitirip, ekonomiye, istihdama ve üretime kazandırıp, bölgenin gelişmişliğini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye kazandırılan vizyon ile dünyanın takip ettiği çok güzel işler olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Zaten bu müthiş gelişmeyi, müthiş ilerlemeyi, ihracat rakamları, büyüme rakamları, dünyada rekorlar kırıyoruz. Tabii ki bunu birileri çekemeyecek. Bunları yabancıların çekememesini anlarız. Çünkü rakiptir, onların da hedefleri vardır, Türkiye onların hedeflerini çok çok katlayıp gitti ama onların yerli işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya çalışmaları tabii ki bizi üzüyor. Üzüyor ama onlar konuşuyor diye biz geri duracak değiliz. Tabii ki hedeflerimiz var, planlamalarımız var. Biz son 20 yılda yaptığımız ve ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri görerek bundan sonra da ülkemizin ve dünyadaki gelişmeleri bugünden planlayarak bundan sonra biz 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık."

KAPAT [X]

Programın ardından Vakfıkebir Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Tonya ilçesine geçen Karaismailoğlu, Karayollarının şantiyesi, Tonya Belediye Başkanlığı, Muhtarlar Derneği ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Esnaf ziyareti de yapan Karaismailoğlu, ilçe meydanında halka hitap etti, vatandaşların bayramını kutladı.

Karaismailoğlu'na AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

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