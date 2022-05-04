8 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Aspendos Arena Gösteri Merkezi için tahliye kararı
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Küresel ısınma vurdu! Beş ülke başkentini taşıyacak
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı?
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Bir ilin korona bilançosu: 732 bin vaka, 5 bin vefat
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek su havzası bulundu
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Valilik açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor
Fabrikalarda çalışacak işçiler belediye hoparlöründen aranıyor
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
Ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam bekleniyor
Ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarına zam bekleniyor
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkmazı
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkmazı
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
Emniyetin ekran yüzü polis memuru Güleda
'Sessiz İstila' kısa filmini yayınlayan Hande Karacasu gözaltında
'Sessiz İstila' kısa filmini yayınlayan Hande Karacasu gözaltında
CTE'den 'hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama
CTE'den 'hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddiasına yalanlama
Bakan Kirişçi: 4 bin metruk köy okulu dönüşecek, tarım eğitimi verilecek
Bakan Kirişçi: 4 bin metruk köy okulu dönüşecek, tarım eğitimi verilecek
Bakan Soylu açıkladı: 1 milyon Suriyeliye ev yapılacak
Bakan Soylu açıkladı: 1 milyon Suriyeliye ev yapılacak
1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Öğrenci pansiyonlarında koğuştan oda sistemine geçiliyor
Öğrenci pansiyonlarında koğuştan oda sistemine geçiliyor
Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik
Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik
Türkiye'nin en çok vakaya sahip kentinde yoğun bakımlar kapatıldı
Türkiye'nin en çok vakaya sahip kentinde yoğun bakımlar kapatıldı
Yağışlı hava ne kadar sürecek?
Yağışlı hava ne kadar sürecek?
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi
Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma
Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma
Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı
AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı
Yargıtay: Çocuğun düşerek yaralandığı mağazanın müdür yardımcısını kusurlu
Yargıtay: Çocuğun düşerek yaralandığı mağazanın müdür yardımcısını kusurlu
Evde bakım aylığı sehven kesilmişti, KDK yeniden bağlanmasını sağladı
Evde bakım aylığı sehven kesilmişti, KDK yeniden bağlanmasını sağladı
Ana sayfaHaberler Terör

8 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 18:42
Yazdır
8 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı. yapılan takipte ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak için önlem aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta yapılan GBT kontrolünde aralarında meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinaf mahkemesinde dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinden şehit haberi geldi
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi
FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmanın emeklilik yaşına etkisi

Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir. Emeklilik yaşına etki edecek bir kısmının borçlanılması yeterli olabilmektedir.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin amirlerinin yetkilerine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, soruşturmacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif etmesi halinde disiplin amirlerinin dosyayı disiplin kurullarına sevk etmesi gerektiği, doğrudan başkaca bir alt ceza vermek suretiyle işlem tesis etmelerinin mevzuata aykırı olduğuna hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi usul ve esasları ile işçilere ödenen kıdem tazminatı usul ve esasları farklıdır. Memurlar, hizmet yapmalarına rağmen 1 yıldan az sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.
Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Bayram Sonrası Ek Ders Hesabı ve Memurların Hastalık Raporu

Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bayram sonrasında okulların açık olacağı 5 Mayıs 2022 Perşembe ve 6 Mayıs 2022 Cuma günleri ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı ve olası hastalıkta alınacak hastalık raporu konularıdır.
Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Usulsüz danışman görevlendiren rektöre Danıştay'dan kötü haber!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!
Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifreler

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.