Turizm sezonu başladı: 5-6 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor
Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte restoran ve kafelerde eleman sıkıntıları başladı. Ara elemanları turizm bölgelerine giden işletmeler aylık 5-6 bin liraya çalıştıracak eleman bulamıyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinden birçok kişi başta
Antalya ve Muğla olmak üzere turizm bölgelerine çalışmaya gitti. Hal böyle olunca
da gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da başta kebapçı ve
dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanmaya başladı.
Şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da
yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı gibi ara eleman bulamıyor.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, "Yaz sezonuna gelince kalifiye elemanlarımız turizm sektöründe çalışmaya gidiyor. Bu da bizim işletmelerimizi zor durumda bırakıyor. Adanalı işletmeler olarak bu sorunu son birkaç yıldır yaşıyoruz. Bu sene ise bu sorun daha erkenden başladı. Pandemi nedeniyle insanlar uzun zamandır tatil yapamıyordu. Bu sene tatil erken başladı" diye konuştu.
"Denge bir türlü kurulamıyor"
Ara eleman eksikliğini gidermekte zorlandıklarını anlatan Serttaş, "Turizmdeki
adamın kebapçının elemanıyla ne işi var. Her sektörün farklılıkları var. Kebapçının
çırağı veya kalfası turizmde gidip başarılı olamaz. Ancak kendi yerinde daha
başarılı olur ve kalifiye elemanlarımız yetişmiş olur. Denge bir türlü kurulamıyor"
dedi.
Öte yandan Biral Serttaş, turizm bölgelerine 'Turizm belgeli' elemanların gitmesinin daha uygun olacağını belirtti.
"İleri nesillere usta yetişmiyor"
Kentte 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran, "Turizm sezonunun açılması
bizler için sıkıntı. Elemanı burada yetiştiriyoruz, tam usta aşamasına gelmişken
turizm sektörüne kaptırıyoruz. Elemanlarımızı 5-6 aylık yere yüksek maaş vererek
kaptırıyoruz. Bu da o elemanların ileri seviyede usta olmalarına mani oluyor.
Hem biz sorun yaşıyoruz hem de elemanın tam eğitimi bitmeden gidince ileri nesillere
usta yetişmiyor" ifadelerini kullandı.
Ara elemanların günlük yevmiye fiyatlarının da yükseldiğini söyleyen Çalıkıran, "Şu anda biz asgari ücretin üzerine maaş vermemize rağmen eleman bulamıyoruz" dedi.