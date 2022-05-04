Fed faiz artırdı; dolar geriledi, altın yükseldi

Fed, piyasalarda oluşan beklentinin en alt bareminden faiz artışına gitti. Piyasalarda 100 baz puana kadar çıkabileceği konuşulan, 75 baz puanlık beklentilerin hiç de az olmadığı FOMC toplantısından 50 baz puanlık artış çıktı.

Faiz kararının ardından kameralar karşına geçen Powell, sıkılaştırmanın en az iki ay daha devam edeceğini ancak 50 baz puanın ötesine geçilmeyeceğini açık bir dille aktarı. Powell 75 baz puanlık artışın hiç gündemlerinde olmadığını söylemesi, sıkılaştırmada aşırı agresif tutum sergilenmeyeceği olarak algılandı. Bu mesajlar sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş güç kazanırken ABD Doları'ndaki düşüş de biraz daha netleşti.

50 baz puanlık artış altını yükseltti, ABD Doları geriledi

Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Faiz artışının piyasalarda oluşan en düşük oranda gerçekleşmesi, altın gibi emtialarda fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu.

Spot altının ons fiyatı karar öncesinde seyrettiği 1.865 dolar seviyesinden 1.875 dolara kadar tırmandı. Powell'ın mesajları sonrası altın 1.880 doların üzerine çıktı.

ABD Dolar Endeksi, bir miktar aşağı yönlendi. 103,45 seviyesindeki ABD Dolar Endeksi 103,20'nin altına geldi. Yine Powell sonrası ABD Doları'ndaki düşüş yüzde 1'i buldu Endeks, 102 puanın altına indi.

Euro/Dolar paritesi de dolardaki düşüş sonrası 1,0540'tan 1,06'nın üzerine kadar tırmandı.

Dolar/TL'de de ABD Doları'nın güç kaybetmesiyle birlikte düşüş yaşanıyor. Güne 14,85'lere yakın başlayan dolar/TL, 14,75'in altına geldi.