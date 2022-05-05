5 Mayıs 2022'den önemli gündem balıkları
5 Mayıs 2022'den önemli gündem balıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.
(İzmir/14.00-18.45)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/11.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.15)
2- İngiltere, Galler ve İskoçya'da yerel seçimler ile Kuzey İrlanda'da parlamento seçimleri yapılacak.
(Londra)
3- Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere'yi ziyaret edecek.
(Londra)
4- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler Rangers-Leipzig ve Eintracht Frankfurt-West Ham United yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.
(Glasgow/Frankfurt/22.00)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler Roma-Leicester City ve Olimpik Marsilya-Feyenoord yarı final rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.
(Roma/Marsilya/22.00)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final etabının üçüncü maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00)
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 21. hafta maçları yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız