Kaos planı devrede: Yeni tezgah mülteciler üzerinden kuruldu

Farklı ülke ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen odaklar ülke çapında 'Gezi' benzeri bir ayaklanma hazırlığı yapıyor. Suriyeli mültecileri merkeze alan kışkırtma ve tahrikler için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. Gazetemize konuşan güvenlik kaynakları 2 yılı aşkın süredir bu yönde hazırlıklar yapıldığını ve geçen yıl planlanan kalkışmanın bu yaz aylarına bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda ülke genelinde özel timler ve hücre yapılanmalar oluşturulurken Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Mersin ve Adana provokasyonun pilot illeri olarak belirlendi. Başta yaygın ve sosyal medya olmak üzere idari, lojistik, ekonomik alanlarda da güçlü bir alt yapı oluşturuldu. Tahrikte kitleleri sokağa dökecek kundaklama, cinayet, tecavüz senaryosu da hazır. Mülteciler üzerinden başlatılacak isyan dalgasının esas hedefi olayları yurt sathına yaymak ve hükümeti istifaya zorlamak ya da iç savaş çıkarmak.

İKİNCİ AYAK SURİYE

Türkiye içerisinde devam eden provokasyon hazırlıklarının bir diğer ayağını ise Suriye oluşturuyor. Başta Cerablus, Azez ve Afrin olmak üzere muhaliflerin kontrol ettiği birçok bölgede Türkiye aleyhinde kampanya yürütülüyor. Arapçılık ve Kürtçülük üzerinden yürütülen tahrik faaliyetlerinin hedefinde halkı Türkiye aleyhine sokağa çekmek var. Bu çerçevede bazılarının isimlerine ulaştığımız silahlı gruplara ve sivil toplum kuruluşlarına ciddi fon sağlanıyor. Sivil halkın Türkiye aleyhine yapacağı gösterileri Türk askeri üsleri ve bölgede hizmet veren kurum ve kuruluşlara yönelik saldırı ve sabotaj girişimleri takip edecek. Kirli plana göre bu saldırılar Türkiye'deki ırkçı dalgayı daha fazla tetikleyecek ve her iki tarafta da kaos büyütülecek.

İSYANIN ZEMİNİ MÜLTECİ KARŞITLIĞI

İsyan/provokasyon planına göre Güneydoğu'da sivil itaatsizlik, devlet kurumlarını boykot, fatura ödememe, tarım ürünlerini yakma, yol kapatma ve hizmet sektörünü kilitleme yoluna gidilecek. Taşradan merkeze taşınacak plan dahilinde bazı dini cemaat ya da gruplara da aktif rol verildi. Mülteci yoğun bölgelerden başlayacak isyan hareketleri daha sonra Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'e hayat pahalılığını protesto formunda taşınacak.

Batı merkezli birçok kurumun maddi destek verdiği kirli projenin omurgası ülke içerisinde faaliyet yürüten bazı partiler yanında etkin STK'lar tarafından oluşturuldu. Zıt görünen siyasi yapıları aynı amaçla bir araya getiren planın sloganları ve kitleleri sokağa dökecek yol haritası da belirlendi. İlk kıvılcım mülteci meselesinden çakacak ancak esas hedef hükümeti istifaya zorlamak ve gösterileri zamana yayarak seçim güvenliğini ortadan kaldırmak. Projenin maddi kısmı ve yol haritası ile ilgili belirleyici aktörler Batılı ülkeler olurken Esad rejimi, İran, körfez bloku da etki alanlarına göre provokasyon sürecine destek verecek. 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. Dışarıdan yayın yapacak yeni kanallar da aktif hale getirildi.

OLAYLARIN CAN DAMARI KAVALA

"Bütün bu olayların can damarı Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala. Söz konusu ayaklanmalarda ertelenmenin sebebi Osman Kavala'nın 'serbest kalacak' umudu. Bu gerçekleşmeyince onsuz yapacaklar."

Yılmaz BİLGEN