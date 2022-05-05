Mikro kameralı sapık bankacı

İstanbul Şişli'de merkezi olan ünlü bir bankanın kadın çalışanlarının tuvalete konulan gizli kamerayla görüntüleri kaydedildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Şişli'deki bir bankanın kadınlar tuvaletinde bir çalışan, kadınlar tuvaletini kullanmak istediği sırada tuvalette çöp kutusu poşetinin altına gizlenmiş gizli kamera olduğunu fark etti. Kamerayı fark eden kadın durumu yetkililere bildirdi. Çöp kutusu üzerinde ele geçirilen yapancı marka mikro kameraya incelenmek üzere bina yönetimi tarafından el konuldu.

YURTDIŞINDAN SATIN ALINMIŞ

Kadınlar tuvaletinde bulunan kameranın ünlü bir yurtdışı alışveriş sitesinden alındığını belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişlerin incelendi. Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İ.E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi. Müfettişlerce ifadesine başvurulan çalışan, ürünlerin güvenlik kamerası ve şarj cihazı olduğunu şifahen beyan etse de farklı bir kamera olduğunu iddia etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.

'BEN SUÇSUZUM'

İhbar sonrası savcılık İ. E.'nin İnternet sitesinden gerçekleştirilen 30 dolarlık harcamanın Mecidiyeköy hizmet binası tuvaletinde bulunan kameranın birebir aynısı olan mikro gizli kamera olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurtdışı alışveriş sitesinden bir çok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İ.E., kadınlar tuvaletine kamera koymadığını beyan etti.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda, İ.E. hakkında, ' Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

ÇÖP KOVALARINA YERLEŞTİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, müstehcen fotoğrafları ele geçirilen 11 kadının ve banka müşteki olarak yer aldı. İddianamede, binanın 1. Ve 4. Katında bulunan kadınlar tuvaletlerinde yapılan kontroller sırasında çöp kovalarında daha önce gizli kamera yerleştirildiğine dair sticker izlerinin olduğu tespit edildiği anlatıldı.

Yine iddianamede, kadın çalışanlarının görüntülerinin alındığı ve çalışanın yaklaşık bir yıllık süre içerisinde defalarca çalışmakta olduğu iş yerinde bulunan kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirip görüntü almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği kaydedildi.

Dilek Yaman Güngör