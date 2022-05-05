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Ürün takip sistemi cebe giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların daha ucuz gıda maddelerine ulaşması için "Birlikten Berekete" uygulaması ve dijital "Ürün Takip Sistemini" devreye almaya hazırlanıyor. Ürün takibinin anlık yapılmasını sağlayacak dijital sistemle fiyatların aşırı şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk ortadan kalkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, takip sisteminin stokçuluğu önleyeceğini, fiyatların seyrini izlemeyi sağlayacağını söyledi. Bakan Nebati, vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara taksitle ödeme konusunda kolaylıklar sağlandığını ifade etti

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Mayıs 2022 09:19
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Ürün takip sistemi cebe giriyor

Hükümet, kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliğiyle enflasyonu düşürmek için "Birlikten Berekete" temalı seferberlik başlatıyor. Seferberlikte, üretim ve satış noktaları gönüllük esası ile fiyat indirimlerine katkı verecek.

Ürün ve fiyat takibi imkanı sunan uygulamada yeni markalar, ürünler, kategorileri öne çıkaran duyuru alanları da yer alacak. Uygulama ile satış noktaları ürün kategorileri filtrelenerek kolay arama yapılabilecek.

Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, iş yerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobil uygulamaların alt yapısını hazırlandı.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Fiyat İstikrar Komitesi, tarım, gıda, enerji başta olmak üzere arz güvenliği konusunda bir dizi yeni politika oluşturulması kararı alınırken, dijital "Ürün Takip Sistemi" çalışması da yaşama geçiriliyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlık koordinasyonunda yürütülen dijital ürün takip sistemi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Nebati, "Türkiye'de enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile enflasyon beklentileridir. Bu çerçevede kurdaki istikrara çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Ürünlerin tarladan çıkışından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilmesi için hayata geçirilecek "Ürün Takip Sistemi" ile ürünler sorgulanabilecek. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar da Mayıs ayında tamamlanacak.

VERGİDE TAKSİT İMKANI VAR

Bakan Nebati, vergi borçlarında yeni bir yapılandırma çalışması konusundaki tartışmalara noktayı koydu. Salgın döneminde vergi, SGK borçları başta olmak üzere vatandaşı rahatlatmak amacıyla önemli ödeme kolaylıkları sağlanarak borçların azaltıldığını anımsatan Bakan Nebati, bütçe dengelerini gözeterek yeni bir yapılandırma düzenlemesi düşünmediklerini söyledi.

Bakan Nebati, yeni bir yapılandırma beklentisiyle vergisini yatırmayanlara seslenerek, "Vatandaşlarımız bu tür söylentilere itibar etmemeli, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmeli" dedi.

Bakan Nebati, vergisini ödemekte zorluk çeken mükelleflere yönelik taksitlendirme imkanları bulunduğunu vurgulayarak, "Borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlarımız vergi dairelerine başvurarak ilgili mevzuat kapsamında sunulan kolaylıklardan her zaman yararlanabilir" dedi.

ATILAN ADIMLARI SIRALADI

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirleri sıraladı:

* Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yapıldı.

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*İç piyasada arz güvenliğini sağlamak amacıyla bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı.

*Gıda arzında istikrarı temin etmek için tedbirlerimizi üretim aşamasından başlatıyoruz. Bunun en tipik örneğini tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere oluşturulan Erken Uyarı Sistemi'nde görüyoruz.

*Tarımsal üretimi desteklemek için çiftçilerimize modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yönelik 7.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağladık.

*Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizin kullandıkları sıfır faizli kredi üst limitlerini iki katına çıkardık. Ayrıca, Hazine sübvansiyonlu düşük faizli tarım kredilerinin üst limitini yüzde 50 ila yüzde 233 oranında artırdık.

*Tüm bunlarla birlikte her ay düzenli olarak bir araya geldiğimiz Fiyat İstikrar Komitesinde tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık.

HAZAL ATEŞ

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