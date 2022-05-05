Motorine zam otogaza indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor.

Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

OTOGAZDA İNDİRİM

Otogazda ise Cuma gününden geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim olması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.