FETÖ şüphelisi eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 10:00
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş'yi yakaladı.
Ekipler, şüpheli T.Ş'yi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız