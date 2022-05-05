Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi yoğun geçti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen ramazan programları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 21 ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü.

Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, ülke liderleriyle başta ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le 10 Nisan'da, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'le de 12 Nisan'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Nisan'da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile tekrar bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Nisan'da, ramazan arifesinde de görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

22 Nisan'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulden iki gün sonra Guterres ile bir de telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 26 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ramazandaki üçüncü görüşmesini 28 Nisan'da yaptı. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile ABD arasında Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

İki gün süren ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Kral Selman'ın yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden bakanlarla Cidde'den Mekke'ye geçerek umre yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan'da BM Genel Sekreteri Guterres ile ramazandaki dördüncü görüşmesini telefonda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kesimden insanla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanda birçok gruba iftar verirken Mehmetçik ve yetim çocukların yanı sıra çok sayıda aile ve öğrencinin sofrasına da misafir oldu.

Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit yakınlarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la ramazanın üçüncü günü Ümraniye'de 3 çocuklu bir ailenin evinde oruç açtı.

6 Nisan'da AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, 7 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticilerini iftarda buluşturdu.

İstanbul'a dönen Erdoğan, 8 Nisan'da Beşiktaş'ta 7 üniversite öğrencisinin kaldığı öğrenci evini ziyaret ederek iftar yaptı.

9 Nisan'da Baltalimanı Polisevi'nde polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi ve korucularla iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Nisan'da Hakkari'deki Mehmetçiklere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Piyade Tümen Komutanlığında askerlerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erbaş-er yemekhanesinde askerlerle karavanadan yemek yedi.

Erdoğan, Yüksekova'da Mehmetçik'e yaptığı sürpriz ziyaretin ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

14 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarları iftarda ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla, 16 Nisan'da da Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle, 19 Nisan'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, 20 Nisan'da Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen, sporcuların da bulunduğu "Sporun Yıldızları İftar Programı"na katıldı.

21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, 22 Nisan'da Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da Çankaya Köşkü'nde yüksek yargı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık cemaatleri, 27 Nisan'da Dolmabahçe Sarayı'nda da STK temsilcileri ile iftar yaptı.

28 Nisan'da davete icabetle gittiği Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile akşam yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığının CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'ndeki iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından fuar merkezinde İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.

Erdoğan, bu yıl ramazanın son iftarını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen ramazan mesaisi kapsamında birçok etkinliğe katılırken kabullerin yanı sıra başta şehit yakınları olmak üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TÜRGEV heyetinin de aralarında bulunduğu birçok kişi ve grubu, Ankara ve İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Şükrü Emre Eren'e devretti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kanser hastası Halime Özdemir ile 19 Nisan'da telefonda görüntülü görüşen Erdoğan, 23 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök'e telefonda başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan'da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından 1915 olaylarının 107. yılı dolayısıyla düzenlenen ayin öncesi okundu.

Erdoğan, 27 Nisan'da hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi yayımlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine 20 Nisan'da, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine 21 Nisan'da başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler ile Suriye'nin kuzeyinde şehit olan polis memurunun ailelerine 23 Nisan'da başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da şehit polis memuru Zafer Mat, bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine de 27 Nisan'da mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Mali, Yemen, Yeni Zelanda, Tayland, Vietnam, Küba ve Kazakistan'ın Ankara büyükelçileri, güven mektuplarını bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Kırklareli Pınarhisar Yolu, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları ile Fatih Belediyesince hayata geçirilen 25 projenin açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Mavi Vatan-2022 Tatbikatı, İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı, Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca düzenlenen Üsküdar Buluşmaları ve Sivas'taki "Gönül Sofrası" iftar programı dahil birçok etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Şampiyonu Sakaryaspor'u, Beyaz Grup Şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Ramazan Bayramı arifesinde yayımladığı video mesaj ile vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, "Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramı'nı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Rabb'ime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde bayramlaştığı cemaate hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önünde çikolata ikram ederek bayramlaştığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bayram sabahı Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarma, polis ve güvenlik korucularının bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanı Soylu aracılığıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Üzümkıran köyü sakinleriyle de bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralananan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu'nda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arifesine denk gelen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 58'inci yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Zahid Sobacı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından İdlib'de yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim törenine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ülke lideriyle bayramlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci gün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, üçüncü gün de Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.