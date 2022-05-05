Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından enflasyonun yüksek çıkması üzerine sabit gelirli memurların alım gücünün korunması için zamlara karşı devletin 'eşel-mobil' uygulamasını getirmesinin bir zorunluluk olduğunu açıkladı.
Ali Yalçın'ın açıklaması:
ENFLASYONUN ALIM GÜCÜMÜZÜ DÜŞÜRMEMESİ İÇİN EŞEL-MOBİL ŞART!
1-TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.
2- Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.
3- Özellikle enerji,yakıt,emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde
yaşanan fiyat artışları,başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin
alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı.
Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir.
4-Memur-Sen olarak;fiyat istikrarını gerçekleştiren devlet, devletini her koşulda
destekleyen millet şeklinde enflasyonla topyekun mücadele olmalı diyor, bu mücadelede
başta kamu görevlileri olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünün korunması
gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.