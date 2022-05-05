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İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 2023'de fırlatılacak

İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 2023'de fırlatılacak TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli gözlem uydusu açıklaması Eskişehir'de mezun olduğu liseyi ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız" Eskişehir'de.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 13:45
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Eskişehir'de mezun olduğu liseyi ziyaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız" dedi.

Kentteki bazı liseleri ziyaret etmek üzere Eskişehir'e gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ilk durağı, mezun olduğu Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Okul Müdürü İlhan Özata, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Mandal, okulun konferans salonundaki söyleşiye katıldı. Konferansın ardından lisenin motor atölyesini gezen Prof. Dr. Mandal, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

"2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız"

Motor atölyesinde açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 2023 yılında hem uzay ve askeri teknoloji alanında hem de sivil teknolojiler alanında çözüm üretmeye devam edeceğini söyledi. İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE hakkında konuşan Mandal, "100'üncü yıl cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü. Bununla ilgili her kurumumuzun ve her bireyin kendine göre sorumlukları var. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanımız açıkladı, 2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız. 15 Ocak tarihini de ifade etti. Bu bizim için önemli bir sorumluluk, TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Hem sivil hem de güvenlik anlamında önemli. Uzaya sahip olman demek tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olma demektir. O yüzden kendi haberleşme uydumuzu üretmiş olacağız. Yine bakanımız tarafından da paylaşıldı, 6A haberleşme uydumuz, o da yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz oluyor. O da 2023 yılında fırlatılmış olacak. Gelecek yıl için Eskişehir'in merkezinde yer aldığı, raylı ulaşım teknolojileriyle ilgili güzel gelişmelerimiz olacak. Bizim ilk elektrikli ana hat lokomotifimiz de inşallah 2023 yılında rayların üzerinde olacak. 2023 yılında TÜBİTAK teknoloji ile birlikte havacılık, uzay, sağlık ve savunmada olan ihtiyaçlarını, aynı zamanda da sivil teknolojilerde, iklim odaklı süreçlerde; enerji, sağlık ve gıda gibi noktalarda da çözüm üretmeye devam edecek" dedi.

"TEKNOFEST Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor"

Her dönem artan katılımcı sayısıyla birlikte TEKNOFEST'in ülke dışına açıldığına dikkat çeken Mandal, "TEKNOFEST 2018 yılında başladı. Başladığı zaman herhalde birçok insanda teknolojiye karşı olan bir mesafe vardı. Yani teknolojiyi televizyondan izleyen veya 'biz bunları yapabilir miyiz' diyen bir yapıdaydık. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi TEKNOFEST kuşağıyla birlikte teknolojileri seyreden ve dokunan değil, yapabilen bir gençlikle karşı karşıyayız. İlk yıl 500 bin, ikinci yıl 1 milyon 720 bin kişi gibi bir katılımcı oldu. İkinci yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Sonrasında da Anadolu'ya yayıldı. Bu sene Samsun merkezli olarak gerçekleşecek. 40 farklı yarışma var. Yarışmaların 14'ü TÜBİTAK tarafından koordine ediliyor. Ana koordinatörlerden biriyiz ve bu da bizim sorumluluğumuzu artırıyor. İnsana yapılan yatırımın en önemli geri dönüşümünün olduğu yer. Bu yıl TEKNOFEST Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor. 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek. Orada da yer alıyoruz. Bir millet iki devlet yaklaşımıyla Türkiye'nin geliştirdiği TEKNOFEST kuşağını Azerbaycan'daki kardeşlerimizle paylaşıyor olacağız. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında 5'inci TEKNOFEST gerçekleşecek. Ben de yapabilirim diyen tüm gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ziyaretlerine Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ardından Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam edecek. Mandal'ın son durağı ise Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak.

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