Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 15:00
Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi civarında boş arazide aracında oturan Emirhan N. (23) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emirhan N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Emirhan N'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız