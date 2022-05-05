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İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 61 sanık hakkında yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 15:42
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İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.

Daire, sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", sanık Hamza Celepoğlu ise "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelik başvuruları esastan reddetti.

Sanıklar Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Uçar, Ramazan Akyürek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu yönünden davanın reddi kararına yönelik yapılan istinaf başvurularının ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden reddine hükmeden daire, sanıklar Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç, Mehmet Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız hakkında "görevi kötüye kullanma" ve Yıldız hakkındaki ayrıca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan verilen düşme kararının da usul ve yasaya uygun olduğunu kararlaştırdı.

Daire bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının kaldırılmasına yönelik istinaf başvurularını da reddetti.

- Bazı sanıklar ve suçlamalara ilişkin deliller yeniden değerlendirilecek

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden daire, verdiği karara itiraz edebileceklerinin taraflara bildirilmesini de kayda geçirdi.

Heyet ayrıca, sanıklar Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", sanık Mehmet Ali Özkılınç hakkında "suçluyu kayırma", sanıklar Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Onur Karakaya ve Ali Fuat Yılmazer hakkında "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek", sanık Ramazan Akyürek hakkında ise "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "resmi belgeyi bozma, Yyok etme veya gizleme" suçları yönünden delillerin yeniden değerlendirilmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.

- Dava geçen yıl karara bağlandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyaya ilişkin kararını 26 Mart 2021'de açıklamıştı.

Tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran ve indirim yoluna gitmediğini belirten heyet, Yılmazer'e, "resmi belgeyi yok etme" suçundan da yine takdiri indirim uygulamayarak 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ali Fuat Yılmazer ile ilgili "görevi ihmal" suçundan zaman aşımı nedeniyle düşme kararı veren heyet, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan Ankara'daki bir davada mahkumiyet kararı verildiği için davanın reddine hükmetmişti.

Heyet, tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek'e, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resme belgeyi yok etme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, Akyürek'e de herhangi bir indirim uygulanmamıştı.

Sanık Muharrem Demirkale'nin, "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım etmek" suçlarından ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz sanıklardan Yavuz Karakaya'nın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin, tutuksuz sanık Gazi Günay'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, sanık Osman Gülbel'i, "ihmali davranışla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mehmet Ayhan, Uğur Karakaya, Faruk Sarı ve Hasan Durmuşoğlu'na "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 12 yıl altışar ay ve "resmi belgeyi yok etme" suçundan 3 yıl dokuzar ay olmak üzere 16 yıl üçer ay hapis cezası veren heyet, Volkan Şahin'i, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

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Tutuklu sanıklardan Ercan Gün'ü FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan ayrılarak 10 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, Gün'ün "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine, birleşen dosyalardaki suçlarla ilgili hüküm verilmesine yer olmadığına yönelik karar almıştı.

Eski mülkiye müfettişi sanık Mehmet Ali Özkılınç'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, alt sınırdan ayrılarak 7 yıl 6 ay ve "suçluyu kayırmak" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere 10 yıl hapisle cezalandıran heyet, eski mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız'ın, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Bekir Yokuş'u "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl, Önder Arız'ı "resmi belgeyi yok etme" suçundan 3 yıl 9 ay, Mehmet Uçar'ı "resmi belgeyi yok etme" suçundan 3 yıl 9 ay ve Metin Yıldız'ı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırmıştı.

FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu 6 yıl üçer ay, Metin Balta 6 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran ve Özkan Mumcu 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkındaki dosyalarının ayrılmasına, yargılama aşamasında ölen sanık Şeref Ateş hakkında da düşme karar vermişti.

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