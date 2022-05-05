AK Parti, 3 Haziran'da kampa giriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı.

Kovid-19 salgınının ardından yapılacak ilk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.