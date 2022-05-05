Türkiye 80'den fazla ülkeye eğlence ihraç ediyor

Eğlence sektörüne yönelik yüksek teknolojili sanal ve artırılmış gerçeklik programları, mekanik hareket simülatörleri üreten DOF Robotics'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin geliştirdiği platformu test etti. İstanbul'da şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan'dan faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, sanal gerçeklik gözlüğü takarak DOF Robotics'in geliştirdiği platformu test etti.

Varank, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin eğlence sektöründe mekaniği ve sanal gerçekliği birleştirerek yüksek teknolojili üretim yaparak ihraç ettiğini ifade etti.

DOF Robotics'in geliştirdiği ürünlerin tüm dünyada eğlence sektöründe tematik parklarda kullanılan bir teknoloji olduğuna işaret eden Varank, "Burada firmamız kendi geliştirdiği, tasarladığı, bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezinde projelerini oluşturduğu ürünlerini üretiyor ve daha sonra dünyanın her tarafına ihraç ediyor" diye konuştu.

Varank, özellikle animasyonun yaygınlaşmasıyla tüm dünyada eğlence sektörünün farklı bir boyuta taşınmaya başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık gerçek hız treni diyebileceğimiz lunaparktaki eğlence aletlerinin sanalla birleştirilmiş, mekanik ama yüksek teknolojili ve güvenlik standartları yüksek versiyonlarına insanlar çok daha kolay erişip deneyimleme imkanına sahip olabiliyorlar. Buradaki hız trenine Mustafa Bey ile bindik. Sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktık, ilginç bir deneyim yaşadık. Giderken Uzak Doğu'yu andıran özellikle çocukları ve gençleri daha çok heyecanlandıracak birtakım mücadeleleri de yapabileceğiniz bir versiyonu beraber denedik. Gökyüzünde uçarken etrafınızda döndüğünüzü, takla attığınızı hissediyorsunuz. Tabii bunu sadece gözlük vasıtasıyla, mekanik sistemlerin desteğiyle denemiş oluyorsunuz."

Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek isteyen bir iktidar olduklarını söyleyen Varank, özellikle Ar-Ge merkezleri ve teknoparkların gelişmesiyle mühendislerin, teknik personelin çok daha katma değerli ürünleri geliştirip üretmekte büyük bir ivme yakalamaya başladığını vurguladı.

Varank, yakın zamanda ziyaret ettikleri bir animasyon stüdyosunun da dünyanın her tarafına yaptıkları animasyonları sattıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bugün eğlence sektöründe DOF Robotics firmasının geliştirdiği yenilikçi ürünleri gördük. Dünyada eğlence, animasyon sektöründe lisans haklarına sahip büyük firmalar bu lisanslarını böyle bir şirkete kullandırıp dünyanın her tarafına eğlence aletlerinin satılmasına imkan veriyorlar. Dolayısıyla biz bir noktaya gelmişiz diyebiliyoruz. Bu alanda Türkiye'de üretim yapan farklı firmalarımız da var. Eğlence sektöründe, su dünyasında ya da tematik parklar dediğimiz hız treni dünyasında ciddi üretim yapan firmalarımız var. DOF Robotics'in böyle bir kabiliyeti kendi kendine geliştirmiş, dünyadaki pazardan pay alıyor olması her zaman dile getirdiğimiz katma değerli üretimin en güzel örneklerinden biri."

Şirket bu üretimleri yaparken devletin de her aşamada desteklerle yanında olduğunu dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tüm sektörleri gerek TÜBİTAK gerek KOSGEB destekleriyle ya da firmaların kendi bünyeleri içinde açtıkları Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Eğer firmalarımız büyük yatırımlar yapacaksa yatırım teşvik sistemimiz devreye giriyor. Müteşebbisler bu işi kendileri başarıyor ama devletimizin onlara olan katkıları da yadsınamaz derecede. Bu firma yaklaşık 5 projeyi TÜBİTAK ile gerçekleştirmiş. Buradaki ürünlerin bir kısmının ilk geliştirilmesi TÜBİTAK projeleri sayesinde olmuş. Tabii ki devletin verdiği bu imkanların reel sektörü tetikliyor olması da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

Varank, DOF Robotics'in dünyada bu alanda ilk 3'ü zorlayan firmalardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Ama biz kendilerini birinci sırada görmek istiyoruz. Bu da yetmez, aynı işleri yapan çok daha fazla firmayı görmek istiyoruz. Eğlence dünyasında sanal gerçeklikle mekaniği birleştiren hangi ülke var dediklerinde biz Türkiye'nin ilk akla gelmesini istiyoruz. Bunu da firmalarımız vasıtasıyla İnşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan da ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ettiklerini ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağırlıklı olarak ABD ile çalıştıklarının bilgisini veren Mertcan, pandemi nedeniyle ulaşamadıkları bölgelere de ihracatın gelecek dönemde artmasını beklediklerini vurguladı.

Mertcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği tüm desteklerden faydalanmaya çalıştıklarını ifade ederek, Bakan Varank'a ziyareti için teşekkür etti.