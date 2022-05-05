Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a mesaj: Gerçeğinden kopyasına selamlar
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a mesaj gönderdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 16:30
Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun'a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj geldi. Dursun'a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız