AK Partili Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı: Kahrolduk
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mayıs 2022 19:57
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız