Bakan Kirişçi'den İzmir'e övgü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir'in kıymetini bildiklerini ve destekleri eksiksiz sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Kirişci, kentteki programları kapsamında İzmir Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolü tarafından karşılanan Kirişci, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra protokol üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Kirişci'yi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililer karşıladı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in tarımdaki önemine dikkati çekti.

Kent ziyaretleri kapsamında Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivaline katıldığını hatırlatan Kirişci, çiçek ve çiçekçilik konusunu yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sağlayabilecekleri katkıları sektör paydaşlarıyla değerlendirme imkanı elde ettiklerini aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"İzmir'imiz herhangi bir il değil. Bizim için tarihsel geçmişi ve bugünü itibariyle çok büyük önem arz ediyor. Tarımsal üretimde pek çok alanda birinci değilse ikinci, ikinci değilse üçüncü değilse, beşinci ama neticede ilk 5-10'da belirli tarımsal ürünler üreten bir ilimiz. Bu ilimizin kadrini, kıymetini biz bakanlık olarak biliyoruz. Bundan dolayı da tarımsal destekler konusunda ilimize yönelik desteklerimizi eksiksiz, noksansız sağlamaya çalışıyoruz."

- "Vatandaşlarımızı mutlu edecek desteklerimiz olacak"

Kirişci, bakanlıklarının sadece "tarım" değil, "gıda" ve "orman" alanlarında da görev ve sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, İzmir'i, yüzde 38'inin orman olması nedeniyle de çok önemsediklerini bildirdi.

Suyun çok önemli olduğunun tüm dünyada yeni fark edildiğini vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu yeni fark edilen suyla ilgili, su yönetimi konusunda otorite olan Devlet Su İşleri de yine bizim bakanlığımız çatısı altında. Bu yönü itibariyle de bakanlığımız hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı denildiğinde havadaki uçan kuştan, karada koşana, tarlada ekili olana, hayvan barınaklarında yetiştirilene kadar ve bunlardan üretilen birinci ürün ve bunun devamı endüstriyel ürün konusunda yine bakanlığımız kendi görev sahası içerisinde bu faaliyetlerini yürütmekle mükellef. Yaklaşık 145 bin civarı çalışanımız var. Son aldığımız ve alıp istihdam edeceğimiz personelle birlikte bu sayı 150 bine çıkacak. Bu da Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı sıfatını sürdürmemizi yine sağlayacak. Dolayısıyla böyle bir bakanlığın, böyle bir metropol kente, tarım yönü itibariyle bu şehre müteşekkiriz. Bu şehre ne kadar destek versek azdır. Mutlaka daha iyi, iyinin karşısındadır. Biz daha iyiyi yapmak için buradaki il teşkilatımız, milletvekillerimizi, mülki amirlerimiz, yerel teşkilatlarımız bu sektörün emrine amadedir. İnşallah önümüzdeki dönemde de İzmir'imize dair vatandaşlarımızı daha mutlu edecek desteklerimiz olacak, olmaya da devam edecek."

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bakanımız sektörün içerisinden birisi. Tarımın içerisinden, sorunları bilen uzman bir kişilik. Çok başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Ziyarette bazı milletvekilleri ile partililer de hazır bulundu.

Daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Kirişci'yi MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kirişçi, Şahin'e içinde tarım ürünlerinin olduğu bir sepet hediye etti.