6 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
6 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediyeyi, esnafı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(İstanbul/12.00-17.30)
2- TCMB, nisan ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistikleri ile gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.
(Hatay/Gaziantep/20.00)
2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.
(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/19.30/İstanbul/19.30/19.30)
3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00)
4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/15.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız