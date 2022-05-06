Alparslan sondaj gemisi geliyor

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye bir yandan da gemi filosunu genişletiyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi filoya katılıyor. Edinilen bilgilere göre, 7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan ve şu an Batı Afrika açıklarında seyrine devam eden 4'üncü sondaj gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olacak. Belirlenen rotada bir değişiklik ya da aksaklık olmazsa gemi, 19 Mayıs sabahı saat 10.00 sularında Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşacak.

DÜNYADAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

Dünyada bu sınıfta toplam beş gemi bulunurken, son hamlesiyle Türkiye de bu gemilerden birine sahip oluyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik de mürettebat kapasitesi bulunan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi taşıyacak. Diğer yandan, 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi olan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı (CMC) sistemi yer alıyor. Ayrıca gemide, Basınç Kontrollü Sondaj (MPD) sistemi kullanılıyor. İleri teknolojiyle donatılan geminin isminin ne olacağı da merak konusu. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya katılacak 4'üncü sondaj gemisinin adı henüz netleşmezken, bazı seçenekler değerlendiriliyor. 4'üncü sondaj gemisinin adının "Alparslan" olabileceği üzerinde duruluyor.

SONDAJ GEMİLERİ KARADENİZ'DE

Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç katacak sondaj gemisinin ilk görev yerinin ise Karadeniz'de gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor. Öte yandan, Karadeniz'deki arama ve sondaj faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Halihazırda Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni sondaj gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda, Yavuz sondaj gemisi de kuyubaşı vanası bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'deki gö-revine devam ederken, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ise İstanbul'da bakımda bulunuyor.

Yeni sondaj gemisinin yola çıktığını bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" açıklamasını yapmıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ