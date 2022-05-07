Kilis'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan gruplar arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 09:35
Bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaralanan M.T, Gaziantep'te kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan E.T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yedigöz köyünde dün aralarında husumet bulunan 2 grup arasındaki kavgada H.E'nin av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T. yaralanmıştı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. kurtarılamamış, kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanan H.E. tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız