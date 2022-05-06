Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 10:31
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 48'i Bangladeş, 8'i Afganistan, 1'i Pakistan, 1'i İran ve 4'ü Yemen uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız