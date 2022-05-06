Dolar 15 TL sınırında
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,95 TL'den kapattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 17:06
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|14,8590
|14,8610
|14,9490
|14,9510
|Avro
|15,6730
|15,6750
|15,8200
|15,8220
|Sterlin
|18,3170
|18,4210
|18,3130
|18,4190
|İsviçre Frangı
|15,0990
|15,1080
|15,1280
|15,1370
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,8310
|14,8910
|14,9210
|14,9810
|Avro
|15,6350
|15,7150
|15,7820
|15,8620
|Sterlin
|18,3210
|18,5210
|18,3190
|18,5190