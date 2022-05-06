Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti

Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Babalarının kabrini 67 yıl sonra Konya Şehitliği'nde buldular
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
'Maganda kurşunu' isabet eden zurnacı gösteri esnasında öldü
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Karakolda dayak atan polislere haksız tahrik indirimi
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Yüksek çıkan enflasyona Memur-Sen'den öneri: Eşel-mobil şart!
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Altının gramı yeniden 900 TL üzerine çıktı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Motorine zam otogaza indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 970 bin kişinin hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, "Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 11:49
Yazdır
Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan hava yolunda yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için havalimanlarında tüm önlemlerin alındığına işaret etti.

29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirten Karaismailoğlu, iç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti." ifadesini kullandı.

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını bildiren Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının 1 milyon 65 bin olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcuyla son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı." bilgisini verdi.

- "Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandı"

Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı. Trabzon Havalimanı'nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı'nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı'nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı'nda 31 bin 898 yolcu seyahat etti."

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, bu havalimanının 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını ifade etti.

Bu havalimanının, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci, dünyada ise beşinci havalimanı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlikte ve 3 bin metre uzunluğunda pisti bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 26 olan aktif havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayı 58'e yükselecek. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı
Karabük'te bulantı ve ishal vakaları nedeniyle içme suyundan numune alındı
Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor
Kontrolsüz teknoloji kullanımı bağımlılıkla sonuçlanıyor
Sağlıksız yaşam tarzı alzaymır riskini iki kat artırıyor
Sağlıksız yaşam tarzı alzaymır riskini iki kat artırıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Kovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalarda 'Post Kovid' riski
Kovid-19'u ağır geçirenler, 50 yaş üstündekiler ve kronik hastalarda 'Post Kovid' riski
Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

Başpolislikten terfi eden 1800 Komiser Yardımcısı, Başpolislikten geçen hizmet sürelerinin terfi süresinden sayılmasını istiyor.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.