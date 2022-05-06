Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 11:52
Alınan bilgiye göre, öğretmen Ayşe Sena Çamkuşu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılıç köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile öğretmen Songül Arvuz, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Esra Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız