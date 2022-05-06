Rambo Okan, köprüdeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştı
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Mayıs 2022 13:40
Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Okan Güler, Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Rambo Okan'ın bayrağın iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız