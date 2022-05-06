E-ticaret alışverişlerinde Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Dermeği Başkanı (ETİD) Emre Ekmekçi, geçen yıl Anneler Günü'nün salgının etkisinde geçtiğini, bu yılın ise Anneler Günü'nün Ramazan Bayramı'nın bitimine denk geldiğini bu sebeple Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin artmasını beklediklerini söyledi.

Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin e-ticaret verilerine olumlu katkı sağlayacağını beklediklerini belirterek, "Bu yılın Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 21 milyar TL'nin üzerinde bir hacim bekliyoruz." dedi.

Geçen yıllarda 300 TL olan alışveriş sepet tutarının bu yıl 350 TL olmasını beklediklerini aktaran Ekmekçi, "Salgının etkisinin azalmasıyla fiziki alışverişe yönelim gerçekleşse de online alışverişe yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Salgın döneminde yoğunlukla gelişen online alışveriş alışkanlığı hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekmekçi, Anneler Günü alışverişlerinin diğer özel günlerde olduğu gibi 1-2 hafta öncesinden başladığını belirterek, "Hediye kategorilerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünleri öne çıkıyor. Aynı zamanda online çiçek siparişlerinde de yoğun talep bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Ekmekçi, bu yıl en çok alışveriş yapılan iller olarak geçen yıllarda olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa olduğunu kaydetti.

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise geçen yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı ve Anneler Günü alışveriş dönemi birbirine neredeyse denk geldiği için alışveriş tarihleri de öne çekildiğini hatırlatarak "Platformumuz üzerinden yapılan alışverişlere baktığımızda bu dönemde bir hareketlenme yaşandığını görüyoruz. 24 Nisan tarihi itibarıyla başlayan alışverişlerin ortalama sepet tutarı 520 TL olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

- "Yapı market ve ev, dekorasyon, bahçe kategorilerine ilgi arttı"

E-ticaretin zaman ve mekandan bağımsız, ürün-fiyat karşılaştırma olanağı sunan, milyonlarca ürünü çok kısa sürede tüketicinin karşısına çıkaran dev bir ekosistem olduğunu belirten Elçin, "Kullanıcıların artık süpermarket kategorisindeki ürünler de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri önemli ölçüde e-ticaret aracılığıyla karşıladığını görüyoruz. Sunduğu avantajların yanı sıra kullanım kolaylığı ve hızlı teslimat gibi özelliklerini de göz önüne aldığımızda kullanıcıların alışverişini internet üzerinden yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Elçin, salgınla birlikte "yapı market" ve "ev, dekorasyon, bahçe" kategorilerine ilgi artığını aktararak,"Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirdiğimiz süre içinde bulunduğumuz yeri güzelleştirmeye, değiştirmeye olan yönelim bu kategorilerin de genişlemesini sağladı. Bu trendin bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Anneler Günü alışverişinde 'Kozmetik ve Kişisel Bakım' ve 'Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri' her zaman olduğu gibi en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı. Spor ayakkabı, cep telefonu ve kılıfı ve parfümü de öne çıkan ürünler arasında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.