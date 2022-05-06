Ali Erbaş: FETÖ ile hareket edenlerle çalışmamız mümkün değildir

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
Dolar yükselişte, 14,90 TL'den işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
USK'dan çiğ süte 180 kuruş zam
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Bakan Soylu yanıtladı: Kaç Suriyeli, Türk vatandaşı oldu?
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
Sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme mayısta TBMM'ye sunulacak
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
151 bin suç eşyası emanette: 2 savcı, 1 müdür, 27 personel görev yapıyor
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu
Ana sayfaHaberler Terör

Ali Erbaş: FETÖ ile hareket edenlerle çalışmamız mümkün değildir

'Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "FETÖ ile beraber hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 16:12
Yazdır
Ali Erbaş: FETÖ ile hareket edenlerle çalışmamız mümkün değildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenen 'Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda konuştu.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Türk halkının selamını ileterek başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erbaş, toplantıya ev sahipliği yapan Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov'a teşekkür ederek, "Bizler aynı mazinin mensupları ve aynı istikbalin yolcularıyız. Aynı geçmişe ve kültürel mirasa sahibiz" dedi.

"Gittikleri coğrafyaları İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiler"

Müslümanların risaletin başlamasının ardından bir asır içinde İslam'ın rahmet mesajını, Afrika'dan Orta Asya'ya dünyanın pek çok yerine taşıdıklarını ifade eden Başkan Erbaş, "Gittikleri coğrafyaları İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiler. Devletler, medeniyetler kurdular. Endülüs'ten Maveraünnehr'e, farklı inanç, ırk ve kültür mensuplarıyla bir arada yaşamanın en güzel örneklerini gösterdiler. En güçlü oldukları dönemlerde dahi camilerinin yanına diğer inanç mensuplarının ibadethanelerini de yaptılar. 7. yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar ilmin bütün dallarında insanlığa öncülük ve rehberlik ettiler. Dünyanın hemen her yerine ilim-irfan, bilgi-hikmet taşıdılar" diye konuştu.

"Müktesebatımızı doğru anlayıp yorumladığımızda tüm insanlık için büyük bir ufuk ve rahmet ortaya çıkacaktır"

Başkan Erbaş, Müslümanların ilim ve medeniyet birikiminin, çağın sorunlarına çözüm üretme noktasında en değerli imkan olduğunu belirterek, "Müktesebatımızı doğru anlayıp yorumladığımızda sadece bizler için değil tüm insanlık için büyük bir ufuk ve rahmet ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki, yine inancımızdan aldığımız güç ve tarihimizden aldığımız ilhamla, beraberce nice hayırlı çalışmalar yapacağız. Daha güzel bir geleceği beraberce inşa edeceğiz. Zira bizler aynı zamanda hamdolsun güçlü ilişkileri olan devletlerin mensuplarıyız. Milletlerimizin, bölgemizin ve bütün insanlığın geleceği adına devlet başkanlarımızın güçlü beraberliği ve sıkı iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeryüzü, İslam'ın aydınlık ilkelerine, paylaşım ahlakına, kardeşlik hukukuna her zamankinden daha çok muhtaçtır"

Bugün dünyanın, savaşlar, yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik, gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına şahitlik edildiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Yeryüzü, İslam'ın aydınlık ilkelerine, paylaşım ahlakına, kardeşlik hukukuna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu değerleri insanlıkla tanıştırmak ise elbette Müslümanların, ilim adamlarımızın, dini teşkilatlarımızın sorumluluğudur. Müslümanların, eğitimden sanata, ekonomiden psikolojiye kadar bütün alanlarda yeryüzündeki herkese umut olacak cümleler kurması, teklifler ve vizyon ortaya koyması gerekir. Bunun için Türk devletleri dini teşkilatları olarak yaptığımız bu çalışmaları çok önemli bulduğumu ifade etmeliyim" cümlelerine yer verdi.

"İslam toplumları, birlik-beraberlik ve vahdeti güçlü kılmak zorundadır"

Başkan Erbaş, diğer yandan İslam'ın rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünyasının da ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığının altını çizerek, "Bugün, İslam toplumları, içtenlik ve samimiyetle bir araya gelerek kendi sorunlarını müzakere etmek zorundadır. Birlik-beraberlik ve vahdeti güçlü kılmak zorundadır. Zira Müslümanların kendi aralarındaki dağınıklığı neticesinde, İslam'ın evrensel insanlık ilkeleri de sahipsiz kalmaktadır. İslam'ın hakikatleri ile İslam coğrafyasının gerçeklikleri arasında var olan gerilim ve mesafe, İslam'ın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün bilgiyi yönetenler hayata hükmediyor"

Din istismarı ve dini kullanan terör örgütleriyle mücadele ile bilgi ve eğitim alanlarında yoğun iş birliği ve güçlü çalışmalar yapılmasının zorunluluk olduğuna vurgu yapan Başkan Erbaş, "Bu iki hususun İslam dünyasının en acil sorunu olduğu kanaatindeyim. Özellikle sahih dini bilgi ve din eğitimi konusudur. İnsan yetiştirme modelimizdir. Eğitim müesseselerimizdir. Müfredat meselemizdir. Bugün bilgiyi yönetenler hayata hükmediyor. Ancak bilgiye sahip olanlar ahlakı ve hukuku hiçe saydığı için dünya yaşanmaz hale geliyor. Diğer yandan Müslümanlar İslam'ın evrensel ilkelerini insanlığa teklif etmede zayıf ve yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İslam'ın hakikatlerini, küreselleşen dünyanın idrakine sunmak zorundayız"

KAPAT [X]

Başkan Erbaş, İslam'ın temel hakları ve özgürlükleri merkeze alan bir insan tasavvuru olduğunu hatırlatarak, "Sorumluluk bilincini ve güzel ahlakı merkeze alan bir çevre tasavvuru var. Onurlu ve güvenli bir hayatı temin eden bir hukuk tasavvuru var. Zarafet ve estetiğin simgesi olan bir sanat tasavvuru var. Bizler her yönüyle İslam'ın hakikatlerini, küreselleşen dünyanın idrakine sunmak zorundayız. Bunun için ise öncelikle inanç, tarih, medeniyet bağlamında ve herkes için hukuk ve iyilik zemininde güçlü bir gelecek tasavvuru kurmak zorundayız" dedi.

Eğitim alanında güzel ortak çalışmaların var olduğunu ve her geçen gün de geliştiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Ancak daha güçlü ve derinlikli çalışmalar yapma imkanımız var. Ortak projeler gerçekleştirme potansiyelimiz var. Hatta ortak akademiler kurma irademiz var. Bunları hayata geçireceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"Coğrafyamızın en hayati ve acil sorunlarının başında İslam'ın istismarı geliyor"

Başkan Erbaş, din istismarıyla ve dini kullanan terör örgütleriyle mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Coğrafyamızın en hayati ve acil sorunlarının başında İslam'ın istismarı geliyor. Dinin kötü temsili geliyor. Bilgiden, hikmetten, sanattan, zarafetten yoksun; kaba, dışlayıcı, şekilci, sloganist bir yöntemle ortalıkta dolaşanlar İslam'ın hayat veren ilkelerini gölgeliyor. İslam'ın hakikat mesajlarına zarar veriyor. İslam fıtrat dinidir. Müslümanlar, vahyi temel alan, aklı önemseyen, yapıcı, kucaklayıcı, müjdeleyici bir yaklaşımı kuşanan bir ümmettir. İslam medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir bütündür. Bu bütünlüğe uymayan tavır ve davranışlar insanlık aklında ve kalbinde yer bulamaz" diye konuştu.

"FETÖ'ye müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir"

Başkan Erbaş, DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, Şebab gibi terör örgütlerinin en çok zararı Müslümanlara ve İslam coğrafyasına verdiğini ve bunların en tehlikelisinin de FETÖ olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Zira tam bir ikiyüzlülükle kendini profesyonel şekilde kamufle etmektedir. Bu sadece Türkiye'nin iç meselesi değildir. Tüm İslam coğrafyasında bir fitne ve istismar hareketidir. Emperyalistlerin hesabına hareket eden bir ihanet şebekesidir. Dünya Müslümanlarının yüzde doksan dokuzu bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki bizim FETÖ ile beraber hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir. İnşallah daha güçlü ve kararlı şekilde, İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele edeceğiz."

"Her konuda iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Erbaş, başta Avrupa olmak üzere gittikçe yükselen İslam karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla daha etkin mücadele etmenin yollarını arayacaklarını dile getirerek, "Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle, fedakarlıkla, iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle oldukça önemli bulduğum bu toplantının ülkelerimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını niyaz ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ şüphelisini yakaladı
Ankara Emniyeti iki ayda 660 FETÖ şüphelisini yakaladı
Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı
Terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
5 maddede PKK'nın varlığı nedeniyle Irak'ın Sincar ilçesinde yaşananlar
5 maddede PKK'nın varlığı nedeniyle Irak'ın Sincar ilçesinde yaşananlar

Bu Habere Tepkiniz

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.