FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan birçok kişi itirafçı oluyor, örgütle ilgili önemli isimleri ifşa ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda TSK içindeki FETÖ yapılanmasında yer alan aktif ve ihraç askerlerin yanı sıra birçok askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Son operasyonda yakalanan askeri okul öğrenciliklerinden bazıları itirafçı oldu. O itiraflardan birine TRT Haber ulaştı.

İtirafçı ifadesinde, ortaokul yıllarında sosyal bilgiler öğretmeni tarafından örgüte sokulduğunu belirtti. Bu öğretmeni tarafından örgüt evlerine götürüldüğünü ve bir kişinin sorumluluğu altına girdiğini anlattı.

Kendisine kod adı verildi

''Yasin'' kod adlı birisiyle tanıştırıldığını anlatan itirafçı, beyanında şunları söyledi:

''Gökhan Saral isimli öğretmenle bir gün dışarıda buluştuk. Beni bir 'öğrenci evine' götürdü. Bu evde yanlış hatırlamıyorsam 'Yasin' kod adlı kişi ile tanıştırdı. Bana senin tavrın Hz. Ebubekir'e benziyor diyerek Ebubekir diye seslenmeye başladılar. Agresif olan arkadaşımı da Hz. Hamza'ya benzetip Hamza adını verdiler.''

İfadeye göre, Yasin kod adlı örgüt yöneticisi kendisine bazı evraklar doldurttu ve renk körlüğü testine soktu.

''Sınavdaki soruların hepsi fasiküldekilerin aynısıydı''

Daha sonra başka bir FETÖ yöneticisi de kendisini askeri okul sınavlarına hazırladı. İtirafçı beyanında şu ifadeler de yer aldı:

''Eve gelerek ince bir fasikül bıraktı. Bu fasikülün deneme sınavı olduğunu ve çözmemiz gerektiğini söyledi. Bu soruları çözdük. Hatta birkaç kez çözdük. Neden aynı soruları çözdüğümüzü sorduğumuzda cevap vermediler. Sınavdaki soruların hepsi fasiküldekilerin aynısıydı.''

''Ankesörlü hatlardan aramamı istedi''

İtirafçı, askeri okulu kazandığındaysa başka bir örgüt evine yönlendirildi.

Orada yeni bir yöneticinin sorumluluğuna girdi.

Cep telefonundan konuşmanın yasak olduğu bilgisi bulunan itirafçı beyanında, ''Kesinlikle cep telefonundan arama yapmamamı istedi. Eğer çok acil bir durum olursa vereceği numaraları ankesörlü hatlardan aramamı istedi. Verdiği numarayı kaydederken de farklı isimler kullanmamı söyledi'' ifadeleri yer aldı.

İtirafçı, iddiasına göre bir süre sonra örgütten koptu ve evlere gitmemeye başladı.

Örgütün peşini bırakmadığını, yaz tatilinde gittiği Samsun'da, ailesinin evine kadar takip edildiğini belirtti. 17 ve 25 Aralık kumpaslarının ardından da irtibatını tamamen kestiğini savundu.

Eski askeri okul öğrencisi, savcılıkta verdiği ifadesinde kendisini örgüte sokan ve sorumluluğunu üstlenen birçok ismi ifşa etti.

Hamza ÇifçiHamza Çifçi-TRT Haber