Banka güvenlik görevlisinin sır intiharında anne detayı

Olay, Şehitkamil ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bankada 4 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Bekir Özdemir, saat 16.00 sıralarında kendisini bankada bulunan bir odaya kilitledi.

Beylik tabancası ile kalbine ateş etti

Özdemir, daha sonra beylik tabancası ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan banka çalışanları odaya girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra sağlık ekipleri de olayın yaşandığı banka odasına girerek durumu ağır olan güvenlik görevlisine kalp mesajı yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan güvenlik görevlisi Bekir Özdemir, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölmeden önce sosyal medyadan annesi ile vedalaştı

Çalıştığı bankada intihar ederek hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Bekir Özdemir'in olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Henüz intihar nedeni öğrenilemeyen Özdemir'in dikkat çeken paylaşımı ise yürekleri dağladı. Güvenlik görevlisinin ölümünden yaklaşık yarım saat öncesinde yaptığı paylaşımda 'Annem, canım annem, hayattaki tek gerçeğim. Ben gidiyorum, sakın gidiyorum diye üzülme ve beni affet. Vedam bir tek sana çünkü hayatta senden başka kimsem olmadı. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak annem" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.