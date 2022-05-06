Soylu, Ümit Özdağ gerilimine Ak Parti'den ilk açıklama

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın bölgede yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ettiğini vurgulayan Çelik, Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretildiğini bildirdi.

Bu dönemde ülkede gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabaların kötü niyetli olduğunu ifade eden Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra da geçit vermeyecektir. Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini, Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır. Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir."