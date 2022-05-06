Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 2.433,32, en yüksek 2.491,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,16 artarak 2.458,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.493,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,59 değer kazanarak 14,9510 liraya, avro ise yüzde 1,07 artışla 15,8220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.