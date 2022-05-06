8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı
Ankara'nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan otomobili ile geçen bir vatandaş korna çalarak kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 20:51
Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir genç kız sokakta yürüdüğü esnada 8 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Genç kız, korkudan ellerindeki poşetleri yere atarak uzaklaşmak istedi. Köpeklerin genç kızın uzaklaşmasına izin vermediği görülürken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgedeki bir vatandaş da köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu. Köpekler genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız