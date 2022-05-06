Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK puanını 43'e yükselterek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Altay ve Çaykur Rizespor Süper Lig'e veda etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Mayıs 2022 21:59
Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü.
Daha önce de Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız