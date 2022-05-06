İlkokulun sıradışı öğrencisi: Kumru

Burası Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Aslan Çimento İlkokulu'nun 4/D sınıfı.

Ders yapan öğrencilerle bilikte derse katılan sıradışı bir katlımıcısı var. İsmi, öğrenciler tarafından verilen Kızıl isimli Kumru. Kızıl isimli kumruyla öğrencilerin tanışıklığı ara tatil döneminden sonraki ilk ders zilinin çalmasıyla başlıyor.

Önce şaşırdılar sonra sevdiler

Kızıl isimli kumrunun sınıfta görülmesi öğrencileri önce şaşırtıyor sonra da kendileriyle birlikte kalmasını istiyorlar. İlkokul öğrencileri Kızıl isimli kumruyla birlikte adeta doğal yaşama tanıklık ediyor.

Pencereyi açık bırakıyorlar

Akşam olduğunda Kızıl'ın ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla pencereyi açık bırakan öğrenciler sabahleyin geldiklerinde de eşiyle nöbet değişimimine tanıklık ediyor. Kuluçka dönemi boyunca her sabah açık olan pencereden dışarıya çıkan dişi kumrunun yerine eşi bakıyor.

Okulun 4/D sınıfı öğrencileri yuva yapan, hatta ders ortasında uçuşan kumrudan ilk önce şaşkınlık yaşasa da sonrasında bu duruma alışıyorlar. Hatta onlar da yeni doğacak yavruları görmeyi merakla bekliyorlar.