Pahalı otomobil ticariye yaradı: Hafif ticari araç satışı yüzde 10 büyüdü

Otomobil fiyatlarındaki artış satışlara olumsuz yansıdı. Bu yılın ilk 4 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre % 20,7 oranında azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise % 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu.

NİSAN'DA 60 BİN ADET HAFİF TİCARİ SATILDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Nisan ayı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı %5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre %2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.