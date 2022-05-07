Kuzey Kore doğu kıyısı açıklarına 'şüpheli' bir füze fırlattı

Güney Koreli yetkililerden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına fırlatılan füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu belirtilmedi.

Japonya Savunma Bakanlığı da ateşlenen füzenin balistik olabileceğine dair bir açıklama yaptı.

Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.