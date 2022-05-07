Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: e-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız sadece birkaç dakikalık bir işlemle bilgileri dışında oluşabilecek bu yetkilendirmeleri engelleyebilir
- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların iradeleri dışında şirket ortağı ya da yetkilisi olmasının engellemesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya konulan kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmetinin 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldığını söyledi.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı kullanımının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çekerek, hizmet kalitesini hem niteliksel hem de niceliksel geliştirmek için herkesin var gücüyle çalıştığını belirtti.
e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 59 milyonu aştığını, mobil hizmet sayısının ise 3 bin 500'ün üzerinde olduğunu vurgulayan Koç, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirildiğini anımsattı. Koç, MERSİS üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak/yetkili olacak kişinin bilgilerinin kimlik numarası ile sorgulandığını ve sisteme eklendiğini anlattı.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran "şirket veya ticari işletmelerde ortak/yetkili olunmasının engellenmesine yönelik kısıtlama işlemleri" hizmetinin de 30 Aralık 2021'de uygulamaya girdiğini hatırlatan Koç, hizmetin 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldığını bildirdi.
Koç, şöyle konuştu:
"Bu hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı'nda yapacakları sadece birkaç dakikalık bir işlem ile bilgileri dışında oluşabilecek bu yetkilendirmeleri engelleyebilir. Çalıntı ya da sahtecilik durumlarında kişilerin iradeleri dışında bir şirkete/işletmeye ortak/yetkili olarak eklenmesinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine gitmesine gerek yok. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kimlik numaralarına kısıt koyabilirler."
Koç, vatandaşların aynı hizmeti kullanarak konulan kısıtlamayı kaldırabileceklerini de sözlerine ekledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız