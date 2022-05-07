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MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla şiddetin her türlüsüyle mücadele sürecinin en büyük destekçilerinden olmak için çalışıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 11:54
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MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir ayda 3 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık eğitimi verdi.

MEB'den yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı hükümlerine ilişkin çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu alanda, toplumun her kesimindeki farkındalık düzeyini yükseltmek amacıyla öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik pek çok eğitim faaliyeti gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"e-Rehberlik modülü verileri uyarınca öğrenci ve velilerin ihtiyaçları belirlenerek katılımcılar, öncelik durumlarına göre belirleniyor. Nisan ayı boyunca rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından şiddeti önleme, akran arabuluculuğu, öfke kontrolü, olumlu davranış geliştirme gibi başlıklarda 531 bin 491 öğrenci, 19 bin 142 öğretmen ve 135 bin 736 veliye farkındalık arttırmaya yönelik eğitimler verildi."

- Bilinçli internet kullanımı eğitimi

İnternetin olumsuz etkileri ve siber şiddetten korunmaya yönelik hükümler gereğince, bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve siber şiddeti önleme konularında ise nisanda 1 milyon 245 bin 707 ortaöğretim öğrencisi eğitim aldı. Yine aynı ay içinde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında farkındalık için 149 bin 839 ortaöğretim öğrencisine eğitim verildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan'da yapılan ikinci ara tatil sürecinde ÖBA üzerinden gerçekleşen öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim eğitimlerine, "Duygu Düzenleme ve Kadına Şiddeti Önleme" konuları eklendi. Eğitimler sonunda Duygu Düzenleme seminerine katılan 242 bin 365, Kadına Şiddeti Önleme seminerine katılan 86 bin 651 öğretmen belgelerini aldı.

1 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında halk eğitim merkezlerindeki kurslardan yararlanan kadın kursiyer sayısı ise 673 bin 797 oldu.

Kadına şiddetin önlenmesinde temel göstergelerden biri olan kız çocuklarının okullaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Ankara, Iğdır, Antalya ve İstanbul'da istişare toplantıları gerçekleştirildi.

- "Sürecin en büyük destekçilerinden olmak için çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, bu yöndeki eğitimleri çok daha sistematik hale getirdiklerini belirterek, sadece kadına yönelik şiddet değil, akran zorbalığı ve her türlü şiddete "sıfır tolerans" parolasıyla hareket ettiklerine dikkati çekti.

Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla şiddetin her türlüsüyle mücadele sürecinin en büyük destekçilerinden olmak için çalışıyoruz. Ayrımcılığa karşı yalnızca eğitimler vererek değil, organizasyon yapımıza da bu farkındalığı yerleştirerek adımlar atıyoruz. Bizim 1 milyon 200 bin öğretmenimizin arasında kadınlar çoğunlukta yer alıyor. Öğretmenlerimizin yüzde 60'ı kadın.

Bu yapının yönetim kademelerine de yansıması için karar aldık. Kadınlarımızı mümkün olduğu kadar yönetici olarak da görmek için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve velilerimizle birlikte toplumun çok büyük bir kesimini oluşturan eğitim ailemizde yaygınlaşacak iklim, toplumun tamamını etkileyecektir."

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