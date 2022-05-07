Memur-Sen Genel Başkanı: Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor. Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım." dedi.

Yalçın, Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğince düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bayram vesilesiyle İdlib'de bulunduklarını, burada Mehmet Akif İnan Vakfı aracılığıyla yapılan 400 briket ev, okul ve caminin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu çalışmayla yaklaşık 2 bin 500 kişinin çadırda yaşamaktan kurtarıldığını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de göçmen karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı konusunda çok büyük bir gayret var. Bu konuyu kaşıyarak Türkiye'de bir manipülasyon oluşturma, Türkiye'yi bir iç gerginliğin içerisine çekme anlamında özel uğraş var. Çanakkale'de en fazla Bursalı daha sonrada Halepli şehit var. Onların ne işi vardı o zaman orada? Suriye'de 2011'den beri devam eden savaş nedeniyle insanlar evinden, yurdundan oldu. Dünyanın sağır ve dilsiz kesildiği insanlara Türkiye kucak açtı. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu insanı yaklaşım üzerinden muhalefet geliştirmeye çalışanların bu tavırlarını kabul etmek mümkün değil. Onların burada geçici olarak barındığı, güvenli bölge sağlandığında ülkelerine kavuşabilecekleri bir zemini kurguladığı ortadayken bu konuda Türkiye'de bir göçmen karşıtlığı üzerinden mühendislik yapılmak istiyor."

- "Eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz"

Yalçın, eşel mobil sistemine değinerek, bu konuyu toplu sözleşmelerde birçok kez masaya getirdiklerini aktardı.

Enflasyonist ortamlarda altışar aylık zam almanın ve enflasyon farkıyla bunun teminat altına alınmasının önemli olduğunu ancak yeterli bulmadıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Enflasyon yüksek olduğu zaman iki zam arasındaki süreçte alım gücü düşüyor. Onun için bu tip durumlarda istikrarı yakalayana kadarki süreçte mutlaka aylık eşel mobil sistemi devreye girsin istiyoruz. Gelen enflasyon ne ise aylık yansıtılsın, yükselmezse bile en azından alım gücümüzü koruyalım. Eşel mobil sistemini enflasyonist ortamlarda istiyoruz. 'Enflasyonist ortam geçtikten sonra devre dışı bırakabiliyoruz.' diyebilirler ona da varız. Ama bu enflasyonist ortamda bu durumumuzu korumak durumundalar."

- "3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir"

Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin gelişmelere değinerek, 3600 ek gösterge konusunda sadece belli meslek guruplarında yapılacak düzenlemenin bir memnuniyet içermeyeceğini söyledi.

Ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"3600 rakımına herkesin çıkması teknik olarak ek gösterge içerisinde mümkün olmayabilir ama herkesin 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir, bu mümkün. Bu nasıl mümkün? Tazminat yansıtma oranları var. Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor. Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur. Çünkü buradaki esas amaç şu, çalışırken birkatkısı olacağından değil, emekli olduğunda emekli maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı ek gösterge isteniyor. Bu konudaki önerilerimizi sunduk."

Sözleşmeliler konusuna da değinen Yalçın, gelinen süreçte 500 bin sözleşmeli sayısına ulaşıldığını, bunların haklarının iyileştirilmesi için de çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.