Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, şehit jandarma Dündar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 15:09
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Jandarmamız Muharrem Efendi Dündar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız