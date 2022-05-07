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Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyü muhtarı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 17:20
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İlçeye bağlı Çanakçı köyünde, muhtar Fahrettin Yıldırım (50) ile bölgede küçükbaş hayvan otlatan göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, silahlı kavgayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullandığı değerlendirilen iki tabanca ve iki av tüfeği bulundu.

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