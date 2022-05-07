Zelenskiy'nin polar ceketi 90 bin sterline satıldı
Zelenskiy'nin polar ceketi, Londra'da Ukrayna'yı desteklemek amacıyla düzenlenen bir hayır müzayedesinde 90 bin sterline satıldı. Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 07 Mayıs 2022 17:13
Volodimir Zelenskiy'nin haki poları, Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.
Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi. Johnsın giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.
Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız