Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 17:40
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Bakacakkadı mevkisi Dereköseler yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşım bir süre aksadı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız