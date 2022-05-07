Trabzonspor'dan TFF'ye Şanlıurfa başvurusu
Trabzonspor, Altay maçının 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'da oynanması, kupa töreninin ise 15 Mayıs'ta Trabzon'da yapılması için TFF'ye başvurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Mayıs 2022 18:36
Trabzonspor resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımında : Süper Lig'in 37. haftasındaki Altay maçının 14 Mayıs Cumartesi Şanlıurfa'da oynanması, Süper Lig şampiyonluğu kupa törenimizin ise 15 Mayıs Pazar Trabzon'da yapılması için TFF'ye resmi başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.' İfadelerine yer verildiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız