Yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sokakta yürüyen kız çocuğu bir anda yanlarından ayrılarak yolun diğer tarafına geçmek istedi. Daha sonra akan trafikte yola atlayan çocuk seyir halindeki minibüslere aldırış etmeden hızla karşıya doğru koşmaya başladı. O sırada o bölgede görevli olan bekçiler çocuğu fark etti. Çocuğun hızla araçların arasında geçtiğini gören bekçiler, kendi canlarını tehlikeye attı ve seyir halindeki araçlara aldırış etmeden kız çocuğuna doğru koştu. Bekçiler çocuğu seyir halindeki araçların arasında ezilmekten son anda kurtardı.

Kızının yanından ayrıldığı gören aile telaşla yola doğru koşmaya başladı. Çocuğunu bekçilerin kucağında gören anne derin bir nefes aldı. Bekçiler tarafından güvenliği sağlanan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailesinin yanından ayrılan kız çocuğu bir anda yolun ortasına doğru koşmaya başlıyor. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeyen kız çocuğu minibüslerin arasından yolun diğer tarafına koşmaya devam ediyor. O esnada orada görevli olan bekçiler çocuğu fark ediyor. Daha sonra seyir halindeki araçlara aldırış etmeden hızla çocuğa doğru koşuyor ve onu araçların arasında ezilmekten kurtarıyor. Çocuğu bir müddet sakinleştiren bekçiler, çocuk kucağında yolun diğer tarafına geçiyor. O esnada çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne hızla çocuğunu aramaya koşuyor. Bekçinin kucağında çocuğu gören anne derin bir nefes aldıktan sonra çocuğuna sarılıyor. Yolun ortasında son anda ezilmekten çocuğu kurtaran bekçiler çocuğu ailesine teslim ediyor.